Gecina: le titre monte, un broker relève son conseil information fournie par Cercle Finance • 16/09/2022 à 14:04









(CercleFinance.com) - Gecina s'inscrit en nette progression vendredi à la Bourse de Paris, JPMorgan ayant relevé son conseil sur la société foncière de 'neutre' à 'surpondérer' avec un objectif de cours ramené de 137 à 112 euros.



Peu avant 14h00, le titre du spécialiste de l'immobilier de bureaux et résidentiel signe la deuxième plus forte hausse du SBF 120 et gagne 1,9%, tandis que l'indice perd 1,2%.



Dans une note sectorielle, le broker met en avant la qualité du bilan de l'entreprise, parmi les meilleurs en Europe selon lui, ainsi que la maîtrise de ses prix, qui devrait lui permettre d'accélérer la croissance de ses résultats en 2023 grâce au lancement de ses nouveaux projets.



Le courtier ajoute que la valorisation boursière du titre, dont il fait l'une de ses valeurs préférées dans le secteur ('top pick') est loin d'être tendue, faisant apparaître une décote de quelque 50% de sa valeur nette comptable.



JPMorgan conseille en revanche de se tenir à l'écart des valeurs foncières liées à la distribution comme URW ou Klépierre, deux valeurs qu'il recommande de sous-pondérer.





