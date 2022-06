Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Gecina: l'action sous-performe, un analyste plus prudent information fournie par Cercle Finance • 14/06/2022 à 12:30









(CercleFinance.com) - L'action Gecina sous-performe le marché parisien ce mardi suite à une note prudente des analystes de Deutsche Bank, qui abaissent leur objectif de cours sur la valeur.



Le titre perd actuellement 1,6%, alors que l'indice parisien SBF 120 recule au même moment de 1,3%, ce qui porte à plus de 20% son repli depuis le début de l'année.



Dans une étude consacrée aux sociétés foncières européennes qui est parue dans la matinée, Deutsche Bank indique avoir réduit sa cible sur Gecina de 137 à 115 euros, tout en renouvelant sa recommandation 'conserver' sur la première foncière de bureaux en Europe.



D'après la banque allemand, l'action Gecina constitue un actif 'peu risqué' compte tenu de la solidité de son bilan et de ses sources de financement, mais aussi de la qualité de ses immeubles.



Deutsche Bank estime toutefois que la perspective de hausses de taux constitue un facteur de risque pour la société du fait de ses implications pour le marché de l'immobilier.





