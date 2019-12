GECINA : filialisation de son portefeuille résidentiel en vue d'une future ouverture du capital

Le Conseil d'Administration du Groupe a approuvé la mise en œuvre de ce projet de filialisation, après consultation du Comité Central d'Entreprise, et dont la réalisation effective restera soumise à l'approbation des actionnaires, lors de l'AGE devant se tenir en avril 2020.

Gecina entend maintenir une allocation part du Groupe de son patrimoine autour de 80% d'actifs de bureaux et 20% d'actifs résidentiel.

Le groupe ambitionne de développer et d'exploiter une offre locative résidentielle à destination de la classe moyenne en complément de l'offre locative existante de logements sociaux ou intermédiaires, et des logements des bailleurs individuels.

(AOF) - Gecina lance la filialisation de son portefeuille résidentiel. Le groupe immobilier explique que cette filialisation est une opportunité pour développer son patrimoine de logements locatifs dans les zones les plus centrales du Grand Paris ainsi que dans les grandes métropoles françaises. Elle permettra le moment venu l'ouverture du capital de cette filiale, dont le contrôle sera conservé par Gecina, en faisant bénéficier aux futurs investisseurs de l'expérience du groupe.

