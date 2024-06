Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Gecina: enveloppe accrue pour le contrat de liquidité information fournie par Cercle Finance • 06/06/2024 à 07:08









(CercleFinance.com) - Le groupe immobilier Gecina annonce avoir signé un avenant au contrat de liquidité conclu avec Rothschild Martin Maurel le 4 novembre 2021, pour porter la somme allouée au compte de liquidité de 12 millions à 20 millions d'euros.



Le contrat de liquidité peut voir son exécution suspendue à la demande de Gecina pour des raisons techniques, et être résilié à tout moment par l'entreprise ou avec un préavis par Rothschild Martin Maurel dans les conditions prévues.





