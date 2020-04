Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Gecina : en retrait limité par des propos d'analyste Cercle Finance • 01/04/2020 à 14:47









(CercleFinance.com) - En retrait de 2,1%, Gecina surperforme la tendance à Paris (-4,2% sur le CAC40), aidé par des propos positifs d'Oddo BHF qui réaffirme son opinion 'achat' avec un objectif de cours abaissé de 182 à 160 euros sur le titre de la foncière. Dans sa note, le bureau d'études soulignant 'la centralité, la qualité des actifs et un bilan solide comme atouts pour traverser la crise', ainsi qu'un 'patrimoine avant tout résilient et défensif dans le contexte actuel'. Gecina a décidé de proposer la limitation de son dividende payé au titre de 2019 de 5,60 à 5,30 euros par action, décision à laquelle Oddo BHF s'attendait, et sa guidance 2020 a été suspendue dans un contexte de forte incertitude.

Valeurs associées GECINA NOMINATIF Euronext Paris -1.82%