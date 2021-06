Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Gecina : émission d'une nouvelle 'obligation verte' Cercle Finance • 22/06/2021 à 10:35









(CercleFinance.com) - Gecina a annoncé mardi l'émission de nouvelles 'obligations vertes' pour environ 500 millions d'euros, un montant destiné à financer ses projets environnementaux. La société d'investissement immobilier indique que le résultat de ce nouveau 'green bond' - qui affichera une maturité de 15 ans - sera communiqué ce soir après la clôture du marché boursier. Sous réserve de la réalisation de cette opération, Gecina a prévu de procéder au remboursement anticipé d'un emprunt obligataire en circulation de 377,8 millions d'euros devant arriver à échéance en 2024.

Valeurs associées GECINA Euronext Paris +0.56%