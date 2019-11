Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Gecina : échange d'actifs à Neuilly-sur-Seine Cercle Finance • 08/11/2019 à 10:24









(CercleFinance.com) - Gecina annonce avoir signé, le 7 novembre, un acte d'échange d'actifs avec la Caisse de Retraite du Personnel Navigant (CRPN) lui permettant d'acquérir l'immeuble 'Carreau de Neuilly' à Neuilly-sur-Seine, pour un montant de 306 millions d'euros hors droits. En contrepartie le groupe immobilier cède deux immeubles de bureaux matures intégralement loués à Neuilly et à Paris pour un montant total de 238 millions hors droits. Le différentiel de prix faisant l'objet du paiement d'une soulte.

Valeurs associées GECINA NOMINATIF Euronext Paris -0.07%