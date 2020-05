Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Gecina : directeur juridique M&A et Immobilier nommé Cercle Finance • 07/05/2020 à 14:15









(CercleFinance.com) - Gecina annonce l'arrivée de Julien Nataf, le 11 mai, en qualité de directeur juridique M&A et Immobilier. Membre du comité de direction, il sera rattaché à Frédéric Vern, secrétaire général de la Société d'Investissement Immobilier Cotée (SIIC). Julien Nataf a débuté sa carrière en 2011 comme avocat dans le cabinet anglais Ashurst puis a rejoint en 2014 Ivanhoé Cambridge Europe où il a exercé pendant près de sept années en qualité de conseiller juridique puis directeur des affaires juridiques Europe.

Valeurs associées GECINA Euronext Paris +2.31%