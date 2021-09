Gecina dévoile 4 nominations

(AOF) - Avec quatre nominations, Gecina indique amorcer une nouvelle phase du développement de son activité résidentielle. Pierre-Emmanuel Bandioli est nommé Directeur Exécutif Résidentiel à compter du 1er septembre.

Béatrice Judel est nommée Directrice Commerciale, Nicolas Broband, Directeur du Pilotage Stratégique Résidentiel, et Amaury Blaire Directeur de YouFirst Residence qui aura la responsabilité opérationnelle du portefeuille d'Homya, la filiale résidentielle de Gecina. Pierre-Emmanuel Bandioli continuera de diriger YouFirst Campus.

Ces quatre nominations interviennent dans le cadre de la poursuite de la transformation de l'activité résidentielle du Groupe, portée par le déploiement des marques YouFirst Residence et YouFirst Campus, et du renforcement du développement de son patrimoine de logements pour les classes moyennes dans les grandes métropoles françaises.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Les multiples défis de l'immobilier tertiaire

Les préoccupations sanitaires, environnementales et l'essor du télétravail sont autant de challenges à relever par le secteur. L'immobilier tertiaire (75% de bureaux, 15 à 20% de commerces) compte plus de 1 milliard de mètres carrés et produit un tiers des gaz à effets de serre. Le dispositif Eco-énergie tertiaire impose aux acteurs, dans les bâtiments de plus de 1.000 m2, une réduction progressive de leurs consommations énergétiques : de 40% d'ici à 2030, 50% en 2040 pour arriver à une neutralité carbone en 2050. Or le secteur n'a affiché qu'une baisse des émissions de gaz à effet de serre de 4% entre 1990 et 2015. Les investisseurs et les utilisateurs recherchent désormais de plus en plus des bâtiments performants sur le plan énergétique.

Favorisée par le télétravail, la flexibilité des immeubles est également un enjeu important car les espaces tertiaires doivent intégrer la notion de mobilité.