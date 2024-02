Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Gecina: dans le vert, un broker relève sa cible information fournie par Cercle Finance • 19/02/2024 à 16:46









(CercleFinance.com) - Le titre termine la journée dans le vert profitant de l'analyse positive d'Invest Securities. Le bureau d'études réitère sa recommandation 'achat' sur Gecina avec un objectif de cours rehaussé de 108 à 111 euros, après une publication la semaine dernière d'où est ressortie une hausse 'très satisfaisante' du RNR par action 2023 de +8,2% (à 6,01 euros).



Si la baisse de l'ANR NTA devrait selon lui se poursuivre d'ici la fin de l'exercice en cours, le bureau d'études juge la capacité de distribution 'intacte dans un contexte de forte visibilité sur les frais financiers à cinq ans et d'une excellente situation bilancielle'.



'La guidance de RNR 2024 crédible (entre 6,35 et 6,40 euros) devrait enfin permettre à la foncière de faire progresser son dividende cette année (5,50 euros selon nos estimations) et de manière régulière à moyen terme', ajoute l'analyste.





