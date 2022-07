Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Gecina: dans le vert avec un relèvement d'analyste information fournie par Cercle Finance • 25/07/2022 à 13:43









(CercleFinance.com) - Gecina se hisse dans le vert avec un gain de 1%, aidé par des propos d'Invest Securities qui relève sa recommandation de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours ajusté de 123 à 121 euros, après la publication semestrielle de la semaine passée.



'Malgré une probable remontée des taux de capitalisation, l'excellente couverture de la dette dont la duration a considérablement crû sur les dernières années confère une bonne visibilité sur la croissance du RNR d'ici 2027', juge notamment l'analyste.





