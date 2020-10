Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Gecina : convention avec l'AP-HP pour loger des soignants Cercle Finance • 27/10/2020 à 10:09









(CercleFinance.com) - Gecina annonce la signature d'une convention avec l'AP-HP (Assistance Publique - Hôpitaux de Paris) pour loger du personnel soignant au sein du réseau de résidences YouFirst Campus, convention qui contribuera à faire face aux besoins de recrutement de l'institution. Gecina s'engage à proposer à l'AP-HP 70 logements à la location, principalement des espaces meublés de type T1, répartis sur des résidences situées à Paris intra-muros, La Défense, Bagnolet et Saint-Denis. La foncière ajoute que ces résidences seront situées à moins de 30 minutes en transport des lieux de travail des soignants. L'arrivée des premiers locataires est prévue à la fin du mois d'octobre et début novembre 2020.

Valeurs associées GECINA Euronext Paris -2.01%