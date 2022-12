Gecina confirme son leadership en matière de transparence sur le changement climatique

(AOF) - Gecina a été reconnue pour son leadership en matière de transparence et de performance sur le changement climatique par le CDP Climate Change (Carbon Disclosure Project). La foncière progresse également au classement GRESB avec un score global de 94/100 et voit sa note AAA renouvelée par l’agence MSCI.

La publication des notations CDP Climate Change intègre ainsi Gecina dans le cercle restreint des entreprises ayant obtenu la note "A" au classement du changement climatique. 283 entreprises seulement sur plus de 18 000 évaluées bénéficient de cette notation maximale. Gecina fait ainsi partie des 24 entreprises françaises qui figurent dans cette liste annuelle des leaders climatiques du CDP.

Cette notation reflète les ambitions du Groupe sur les enjeux RSE, et notamment la sobriété énergétique des restructurations, la mise en place du plan Carbon Net Zero Plan 2030 (CAN0P 2030) - visant une réduction drastique des consommations énergétiques et des émissions du patrimoine en exploitation d'ici 2030 – et la décarbonation de son mix énergétique qui ont particulièrement contribué à ce résultat.

Une crise de la demande

Selon les données de la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI), les chiffres du troisième trimestre 2022 continuent à être alarmants. Les mises en vente de logements collectifs neufs ont chuté de 12,4 % sur un an, à 19.006 unités. Sur les neuf premiers mois de 2022, la baisse atteint 10,2 %, à 72.670 unités.

Les réservations dégringolent elles aussi du fait de l'effondrement des ventes en bloc aux bailleurs sociaux et aux investisseurs institutionnels. Avec la hausse des taux d'intérêt, les investisseurs institutionnels renégocient ou stoppent les opérations. Les primo-accédants sont pénalisés par la hausse des taux et le durcissement du dispositif Pinel rebute certains investisseurs privés.

Du fait de la forte hausse des coûts de construction, la FPI estime qu'une opération autorisée sur six n'est finalement pas réalisée pour des raisons économiques.

Face à cela les prix sont toujours en hausse : les prix de vente des logements collectifs neufs ont augmenté de 5,9 % sur la France entière au troisième trimestre 2022. L'Ile-de-France fait exception, avec un fléchissement de 0,9 %.