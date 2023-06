Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Gecina: cession d'un immeuble sur les Champs-Elysées information fournie par Cercle Finance • 21/06/2023 à 07:08









(CercleFinance.com) - Avec la signature de la vente de l'immeuble 101 Champs-Elysées, Gecina annonce avoir réalisé ou sécurisé près d'un milliard d'euros de cessions depuis le début de l'année, représentant près de 42.000 m² de bureaux et de logements.



Situé au coeur du QCA parisien, le 101 Champs-Elysées, qui déploie environ 10.000 m² (dont 40% de surfaces de commerces, le solde étant essentiellement constitué de bureaux) est actuellement occupé par la société Louis Vuitton Malletier.



Pour rappel, Gecina a aussi cédé ou sécurisé la cession, au premier semestre, de trois autres immeubles de bureaux dans le QCA parisien, d'un immeuble de bureau à Cergy Pontoise et de l'immeuble résidentiel 'Abreuvoir' à Courbevoie.





Valeurs associées GECINA Euronext Paris -0.66%