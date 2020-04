Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Gecina : cession d'un immeuble à Boulogne-Billancourt Cercle Finance • 17/04/2020 à 07:44









(CercleFinance.com) - Gecina annonce avoir finalisé la cession du 54/56 avenue du Général Leclerc à Boulogne-Billancourt, immeuble de bureaux multilocataires intégralement occupé et développant près de 3.900 m², pour 36,6 millions d'euros hors droits.

Valeurs associées GECINA Euronext Paris +3.07%