Gecina: bien orienté avec un relèvement de broker

(CercleFinance.com) - Gecina prend près de 3% et surperforme ainsi nettement la tendance à Paris, soutenu par un relèvement de conseil chez Jefferies de 'conserver' à 'achat' sur le titre du groupe immobilier, avec un objectif de cours rehaussé de 101 à 120 euros.



Dans le résumé de sa note, le broker pense que Gecina continuera de surperformer ses pairs de foncières de bureaux, et pointe des métriques de valorisation plus attrayantes, mentionnant ainsi un cours de l'action à 14 fois le FFO attendu pour 2024.





Valeurs associées GECINA 92,10 EUR Euronext Paris +2,39%