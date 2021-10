Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Gecina : baisse de 7% des revenus locatifs à neuf mois information fournie par Cercle Finance • 29/10/2021 à 13:08









(CercleFinance.com) - Gecina affiche des revenus locatifs bruts de 461,8 millions d'euros à fin septembre 2021, en baisse de 7,1% par rapport aux neufs premiers mois de 2020. A périmètre constant, la performance enregistrée s'est montrée stable (-0,1%) à fin septembre. Cette performance traduit une faible progression de l'indexation (+0,4%), et de l'effet positif de la réversion locative (+0,7%), des effets positifs compensés par une détérioration temporaire de la vacance locative (-1,8%). Bien qu'ayant sécurisé ou finalisé près de 541 millions d'euros de cessions depuis le début de l'année, il maintient une anticipation du RRN par action de 5,3 euros, 'alors que la prévision initiale s'entendait hors effets des cessions ou acquisitions potentielles'.

Valeurs associées GECINA Euronext Paris -1.62%