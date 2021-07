Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Gecina : baisse de 6,5% du RRN par action au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 23/07/2021 à 07:43









(CercleFinance.com) - Le groupe immobilier Gecina fait part d'un ANR EPRA de continuation (NTA) à 172,6 euros par action à fin juin, en hausse de 1,5% sur six mois, et d'un résultat récurrent net (RRN) part du groupe par action en repli de 6,5% à 2,75 euros pour le premier semestre 2021. 'Les performances se sont avérées plus solides qu'anticipé, notamment sur des sujets opérationnels et plus particulièrement en matière de commercialisations de bureaux, mais également sur des sujets financiers avec la réduction du coût moyen de la dette', note-t-il. Ayant sécurisé ou finalisé près de 453 millions d'euros de cessions depuis le début de l'année, Gecina anticipe toujours un RRN par action de l'ordre de 5,3 euros, bien que cette prévision s'entendait initialement hors effets potentiels des cessions ou acquisitions.

Valeurs associées GECINA Euronext Paris -0.33%