Gecina: bail signé pour un immeuble à Neuilly-sur-Seine

(CercleFinance.com) - Gecina annonce avoir signé avec un groupe immobilier un bail de neuf ans portant sur 1.650 m² au 157 avenue Charles de Gaulle, à Neuilly-sur-Seine. Les surfaces seront mises à disposition du locataire à compter du 1er juin en vue de son emménagement en septembre.



Cette transaction, conclue à des valeurs locatives dépassant les anticipations initiales de Gecina, constitue une première matérialisation de l'intérêt marqué de plusieurs locataires potentiels avec lesquels le groupe est aujourd'hui en discussion.



La transaction porte à 15% le taux de commercialisation de l'ensemble, quelques semaines après sa livraison au premier trimestre 2022. Positionné sur l'axe majeur reliant le QCA parisien à La Défense, l'immeuble développe 11.400 m² de bureaux et services.





