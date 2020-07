GECINA annonce sa première acquisition sur le résidentiel

(AOF) - Gecina a réalisé sa première acquisition sur le résidentiel au travers de sa filiale créée à cet effet. Il s'agit d'un immeuble situé au 66 rue de Ponthieu dans le 8ème arrondissement de Paris, composé de 52 lots et commerces de pied d'immeuble pour un prix de 33,1 millions d'euros et une surface proche de 4 100 mètre carrés. Le groupe confirme immobilier ainsi son intention de déployer son savoir-faire en fonction des opportunités, sur les marchés résidentiels porteurs à Paris, en Région parisienne et dans des métropoles.

AOF - EN SAVOIR PLUS