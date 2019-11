Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Gecina : accord transactionnel avec CaixaBank Cercle Finance • 26/11/2019 à 07:20









(CercleFinance.com) - Gecina annonce avoir perçu 30 millions d'euros par un accord transactionnel avec CaixaBank dans le cadre de la discussion sur la réalisation d'un nantissement en garantie d'une opération de crédit sur des actions Gecina, dont la validité était contestée par le groupe. Cet accord s'inscrit dans le cadre des actions en recouvrement menées par Gecina, suite au jugement du 11 mars 2015 du tribunal correctionnel et ayant reconnu le préjudice de Gecina du fait des agissements délictueux de son ancien dirigeant Joaquín Rivero.

