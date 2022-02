Gecina a pré-commercialisé 80% de « Boétie » à Paris

AOF - EN SAVOIR PLUS

Ce projet est en ligne avec la trajectoire de neutralité carbone dès 2030 du patrimoine en exploitation soutenue par le plan CAN0P-2030 et de réemploi.

(AOF) - Gecina a signé avec Eight Advisory, cabinet de conseil financier et opérationnel, un bail en l’état futur d’achèvement (BEFA) d’une durée ferme de 12 ans. Ce bail de 7 800 mètres carrés porte le taux de pré-commercialisation de l’immeuble Boétie situé à Paris au cœur du Quartier Central des Affaires (QCA) à 80%. Les surfaces seront mises à disposition du locataire à compter de la livraison de l’immeuble, début 2023.

