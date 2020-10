Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Gecina : a levé avec succès un emprunt de 400 ME Cercle Finance • 26/10/2020 à 07:51









(CercleFinance.com) - Gecina a levé vendredi avec succès 400 ME au travers de l'abondement des deux souches obligataires. Le premier abondement porte sur 200 ME sur la souche obligataire arrivant à maturité en juin 2027 (maturité résiduelle de 6,7 ans), à un taux de 0,08%. Le deuxième abondement porte sur 200 ME sur la souche obligataire arrivant à maturité en mai 2034 (maturité résiduelle de 13,6 ans), à un taux de 0,86%. La levée de 400 ME avec une maturité moyenne de 10,1 années et un taux moyen pondéré de 0,47%, permet d'allonger la maturité moyenne de la dette du Groupe à 7,3 années dans des conditions favorables. ' Les offres ont été largement sursouscrites par une base d'investisseurs paneuropéens de premier plan, témoignant ainsi de la confiance du marché dans la qualité de crédit du Groupe ' indique la direction.

Valeurs associées GECINA Euronext Paris 0.00%