(CercleFinance.com) - Gecina a finalisé la cession de quatre actifs non stratégiques pour un montant total de 83 millions d'euros hors droits. Gecina a conclu la cession d'un immeuble de bureaux entièrement occupé de 3 000 m² environ situé rue Louise-Michel à Levallois-Perret (92). Le montant de cette cession s'élève à 43,9 millions d'euros hors droits. Gecina a également finalisé la cession d'un portefeuille de trois actifs pour un montant total de 39 millions d'euros hors droits.

Valeurs associées GECINA Euronext Paris +0.51%