Gecina a commercialisé 180 000 mètres carrés en 2021 information fournie par AOF • 11/01/2022 à 09:41



(AOF) - Gecina a signé le 30 décembre 2021 avec Keolis, spécialiste de la mobilité partagée, un bail de 9 ans portant sur 6 000 mètres carrés environ de l’immeuble « Sunside » situé à la Défense. Keolis y installera son siège social. L’immeuble, ainsi commercialisé à 62%, sera mis à disposition au cours du deuxième trimestre 2022.



Le groupe immobilier a également finalisé en décembre dernier la commercialisation de l'intégralité des 9 700 mètres carrés de l'immeuble Adamas, avec la location à Onclusive, partenaire mondial pour les relations publics et la communication, de 2 780 mètres carrés dans le cadre d'un bail d'une durée de 9 ans et d'environ 850 mètres carrés à une société de services numériques, complétant les baux déjà signés avec GazelEnergie et ISS.



Valérie Britay, directrice générale adjointe en charge du pôle Bureaux a déclaré : " Sur l'année 2021, Gecina a commercialisé 180 000 mètres carrés, soit 9% de plus que sur l'année 2019 avant la crise sanitaire et 11% de plus qu'en 2020, confirmant ainsi la tendance observée lors du premier semestre 2021 d'une reprise de l'activité locative dans nos zones de prédilection, et sur des immeubles de qualité. "





