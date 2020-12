Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Gecina : a cédé 5 immeubles de bureaux Cercle Finance • 17/12/2020 à 18:22









(CercleFinance.com) - Gecina a réalisé la cession de 5 immeubles de bureaux en dehors de Paris, représentant au total plus de 25 000 m2 pour près de 112 ME hors droits. Gecina a ainsi finalisé le 16 décembre la cession auprès de la Carac, Mutuelle d'épargne, de retraite et de prévoyance, d'un portefeuille de 4 immeubles à Boulogne-Billancourt et Vincennes représentant près de 12 000 m2. Le Groupe a également finalisé le 15 décembre la cession au Groupe PATRIMONI d'un immeuble de bureaux situé à Antony d'une surface de l'ordre de 13 600 m2.

Valeurs associées GECINA Euronext Paris +1.18%