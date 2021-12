Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Gecica: nouveau directeur général en 2022 information fournie par Cercle Finance • 13/12/2021 à 09:05









(CercleFinance.com) - Gecina annonce que son conseil d'administration, réuni le 10 décembre, a décidé, à l'unanimité et sur recommandation de son comité de gouvernance, nominations et rémunérations, de nommer Beñat Ortega en qualité de directeur général.



Beñat Ortega rejoindra ainsi le groupe immobilier l'année prochaine pour succéder à Méka Brunel, administratrice directrice générale, dont le mandat s'achèvera statutairement à l'issue de l'assemblée générale du 21 avril 2022.



Il est à ce jour membre du directoire, directeur des opérations, et mandataire social du groupe foncier Klépierre, qu'il a rejoint en 2012. Il avait précédemment travaillé neuf ans au sein des équipes bureaux d'Unibail-Rodamco.





Valeurs associées GECINA Euronext Paris +1.32%