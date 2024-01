Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Geci International: procède à un regroupement d'actions information fournie par Cercle Finance • 08/01/2024 à 18:27









(CercleFinance.com) - Geci International annonce la finalisation de l'opération de regroupement de ses actions par échange d'uneaction nouvelle d'une valeur nominale de 1 euro à émettre pour dix mille actions anciennes de 0,0001 euro de valeur nominale à regrouper.

Cette opération a pris effet le 5 janvier 2024.



Les actions anciennes GECI International de 0,0001 euro de valeur nominale ont donc été radiées du marché Euronext Growth après la clôture du marché le 2 janvier 2024 et ont été remplacées par les actions GECI International nouvelles de 1 euro de valeur nominale le 3 janvier 2024.





