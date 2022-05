GECI International: lève 0.5 ME par émission d'ORNAN information fournie par Cercle Finance • 25/05/2022 à 18:19

(CercleFinance.com) - Le Groupe GECI International annonce procéder à une levée de fonds de 0,5 ME par le tirage d'une tranche de 50 obligations remboursables en numéraire et/ou en actions nouvelles (' ORNAN ') et l'exercice correspondant de 50 bons d'émission d'ORNAN par le fonds d'investissement YA II PN, LTD.



Cette opération s'inscrit dans le cadre du financement d'un montant net maximal de 9,3 ME conclu le 30 septembre 2020, ayant pour objectif de procéder à la reconstitution des capitaux propres du Groupe, conforter son fonds de roulement net futur et renforcer sa structure financière.



Ce tirage sera principalement destiné à réduire l'endettement du Groupe et, à financer son besoin en fonds de roulement net. À l'issue de ce tirage, la capacité résiduelle de financement par ORNAN est de 5 ME bruts.