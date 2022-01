Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GECI International: la Cour d'appel confirme le jugement information fournie par Cercle Finance • 25/01/2022 à 18:13









(CercleFinance.com) - GECI International fait savoir que la Cour d'appel de Paris a statué le 20 janvier sur le litige opposant la société et 13 actionnaires, en rapport avec l'examen litigieux de certains de ses communiqués de presse relatifs à son pôle aviation qui a été liquidé en 2013 faute de financement du programme aéronautique Skylander.



'La Cour d'appel a confirmé le jugement de première instance du 2 mars 2020 condamnant la Société et son dirigeant à payer une indemnisation aux plaignants ainsi qu'aux dépens', rapporte GECI International.



La société précise qu'elle avait déjà réglé l'indemnisation de 0.55 million d'euros après le jugement de première instance et que la décision de la Cour d'appel n'affectera donc pas la trésorerie de la Société et ne compromet pas la poursuite de ses activités.





Valeurs associées GECI INTL Euronext Paris +1.47%