GECI International: diminue la valeur nominale des actions

(CercleFinance.com) - GECI International annonce la mise en oeuvre d'une réduction du capital social par voie de diminution de la valeur nominale des actions de la Société de 0,001 euro à 0,0001 euro.



Cette opération purement technique n'a pas d'incidence sur le nombre d'actions en circulation de la Société. Ainsi, à l'issue de cette opération, le capital social de la Société s'élève désormais à 247.977,30 euros et est composé de 2.479.772.970 actions ordinaires de 0,0001 euro de valeur nominale chacune.



Parallèlement, la Société annonce le tirage d'une tranche d'obligations remboursables en numéraire et/ou en actions nouvelles (les ' ORNAN ') d'un montant nominal total de 0,25 ME pour un prix de souscription net de 242.500 euros.





