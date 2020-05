GECI INTERNATIONAL : chiffre d'affaires annuel en baisse de près de 14 %

(AOF) - Geci International, spécialiste du Conseil en Technologies et de la Transformation Digitale, a dévoilé mardi soir un chiffre d'affaires annuel 2019/2020 de 25,7 millions d'euros, en retrait de près de 14 % par rapport à l'année précédente malgré la bonne tenue des activités de Transformation Digitale. Le repli du chiffre d'affaires s'explique par le ralentissement des activités de Conseil en Technologies en raison d'une conjoncture difficile dans les secteurs de l'automobile à laquelle s'ajoute l'impact de la crise du Covid-19 qui a commencé à se matérialiser en mars.

Pour l'ensemble de l'exercice 2020/2021, le groupe donne la priorité au retour à la rentabilité et à l'optimisation du potentiel économique de toutes ses filiales, tout en continuant à œuvrer dans l'investissement technologique dans les domaines des Deep Tech, du Digital, des Nouvelles Mobilités et des Services et Produits Intelligents en France et à l'international.

