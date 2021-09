GECI International annonce un contrat " majeur " portant sur l'infogérance scientifique

(AOF) - GECI International a annoncé, que sa filiale Alliance Services Plus, a obtenu le renouvellement d'un contrat majeur portant sur l'infogérance scientifique en environnement HPC (Calcul Haute Performance) des centres de calcul du CEA DAM pour un montant de 7 millions d'euros sur une durée de 5 ans.

Le HPC permet de résoudre les problématiques les plus complexes et de relever ainsi une multitude de défis concrets utilisés dans une grande variété de secteurs, incluant la finance, l'industrie, la santé, la climatologie, la recherche fondamentale et bien d'autres...

AOF - EN SAVOIR PLUS