GECI International: accord de règlement du litige avec Eolen

(CercleFinance.com) - GECI International annonce avoir conclu un protocole d'accord transactionnel mettant fin à un litige antérieur concernant la reprise du Groupe Eolen.



Pour rappel, en 2015, le Groupe GECI International avait procédé à l'acquisition du Groupe Eolen et de ses filiales.



Un contentieux s'en est suivi avec le cédant. Après l'arrêt rendu le 13 février 2024 par la Cour d'Appel de Paris et la condamnation du cédant, les deux parties ont trouvé un accord et ont mis fin à leur différend en signant un protocole d'accord transactionnel le 31 juillet 2024.



Cet accord permet à GECI International d'éliminer un risque important et met un point final à un litige qui portait sur des faits remontant à près de dix ans.



Les détails financiers de cet accord seront précisés dans le prochain rapport financier semestriel, assure GECI.





