Geberit: un chiffre d'affaires en baisse de 2 % à 3,392 MCHF

(CercleFinance.com) - Le groupe Geberit a présenté aujourd'hui ses résultats pour 2022 et reconnaît ' une année commerciale très difficile '. Pour le groupe, la guerre en Ukraine, la forte augmentation de l'inflation dans le monde, les coûts des matières premières et de l'énergie et l'évolution des taux de change ont eu un impact extrêmement négatif sur les résultats.



' Compte tenu de ces conditions et des records établis l'année précédente, Geberit a néanmoins été en mesure d'afficher de bons résultats en 2022 ', relativise le groupe.



En 2022, le chiffre d'affaires net du groupe Geberit a diminué de 2,0% pour atteindre 3,392 millions de francs suisses.



Le cash-flow opérationnel (EBITDA) a diminué de 15,0% à 909 millions de francs suisses, ce qui correspond à une marge EBITDA de 26,8%.



Par rapport aux résultats d'exploitation, le revenu net a diminué moins que proportionnellement, de 6,5 %, pour atteindre 706 millions de francs suisses. Cela correspond à un rendement des ventes nettes de 20,8 %.



Le programme accéléré de rachat d'actions a eu un effet positif sur le bénéfice par action, qui n'a diminué que de 4,0 %, à 20,48 de francs suisses. En monnaies locales, le bénéfice par action augmente de 4,7 %.





