Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Geberit : sanctonné après un point d'activité Cercle Finance • 16/01/2020 à 10:08









(CercleFinance.com) - Geberit dévisse de 5,8% à Zurich après l'annonce par le fabricant de sanitaires d'un chiffre d'affaires stable (-0,1%) à 3,08 milliards de francs suisses au titre de 2019, avec une progression de 3,4% hors effets de changes. Soulignant que cette croissance a été réalisée dans un environnement difficile, mais dans l'ensemble positif dans le secteur de la construction, il confirme son objectif d'une marge d'EBITDA d'environ 29% en 2019. Par ailleurs, Geberit fait part du départ d'Egon Renfordt-Sasse du conseil exécutif du groupe, le 31 mars prochain, entrainant une réorganisation de la structure opérationnelle qui prendra effet au deuxième trimestre.

Valeurs associées GEBERIT SIX Swiss Exchange -4.95%