Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Geberit: reprend des couleurs, Stifel reste à l'achat information fournie par Cercle Finance • 14/03/2022 à 17:10

(CercleFinance.com) - Le titre reprend 2% aujourd'hui après avoir perdu environ 22% depuis le 1er janvier.



Stifel réaffirme sa recommandation 'achat' sur Geberit et abaisse son objectif de cours de 800 à 700 francs suisses, nouvelle cible impliquant un potentiel de hausse de 25% pour le titre du fabricant suisse d'équipements sanitaires.



Après la publication des résultats annuels de Geberit, le broker indique avoir réduit ses hypothèses pour les exercices 2022 et 2023, de respectivement 4% et 5% sur le chiffre d'affaires, et de 6% et 7% sur les bénéfices.



Stifel met toutefois en avant la forte chute du cours de Bourse et une valorisation en dessous de sa moyenne historique, ainsi qu'un fort pouvoir de fixation des prix pour le groupe.