Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Geberit: recul de 10% du BPA annuel information fournie par Cercle Finance • 13/03/2024 à 10:47









(CercleFinance.com) - Geberit publie un BPA en recul de 10,2% à 18,39 francs suisses au titre de 2023, malgré un EBITDA en légère hausse de 1,4% à 921 millions, soit une marge de 29,9% pour un chiffre d'affaires en baisse de 9,1% à 3,08 milliards (-4,8% en monnaies locales).



Le fournisseur d'équipements sanitaires explique que ses volumes ont significativement diminué du fait du déclin de la construction en Europe et d'une base de comparaison difficile, ainsi que d'une évolution défavorable de la demande.



Geberit propose un dividende quasi-stable (+0,8%) à 12,70 francs suisses par action au titre de 2023, mais s'attend à ce que le secteur de la construction continue de reculer cette année, pointant les conditions macroéconomiques et les risques géopolitiques.





Valeurs associées GEBERIT Swiss EBS Stocks -2.86%