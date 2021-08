Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Geberit : plombé par des perspectives décevantes information fournie par Cercle Finance • 19/08/2021 à 13:37









(CercleFinance.com) - Geberit perd 3% à Zurich, après la publication d'un 'excellent deuxième trimestre, mais avec une nouvelle guidance 2021 légèrement inférieure aux attentes du consensus au niveau de la marge d'EBITDA', selon Oddo BHF qui reste à 'sous-performance' sur le titre. Le fabricant helvétique d'équipements sanitaires anticipe une croissance 'dans le bas de la plage à deux chiffres' de ses ventes hors effets de changes, ainsi qu'une marge d'EBITDA 'à la borne haute de sa fourchette-cible moyen terme allant de 28 à 30%' pour 2021. Oddo estime que le statut de valeur défensive de Geberit 'devrait moins être perçu comme un atout dans cette phase de reprise, d'autant que le secteur de la construction résidentielle, tout particulièrement la rénovation, devrait marquer le pas'.

