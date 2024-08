Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Geberit: en net retrait après ses semestriels information fournie par Cercle Finance • 15/08/2024 à 09:50









(CercleFinance.com) - Geberit cède près de 4% à Zurich, après la publication d'un BPA en repli de 3,3% à 10,57 francs suisses au titre des six premiers mois de 2024 (mais en hausse de 0,9% en monnaies locales, malgré l'impact d'une loi sur une taxation minimale dans l'OCDE).



Le fournisseur d'équipements sanitaires a vu sa marge d'EBITDA se tasser de 0,1 point à 31,6% pour des revenus en baisse de 1,4% à 1,64 milliard de francs, mais hors effets de changes, sa marge a progressé de 0,4 point et ses revenus se sont accrus de 1,7%.



'En dépit d'un secteur de la construction de bâtiments en déclin et d'évolutions de changes défavorables, il a été possible d'atteindre une légère augmentation des volumes et de maintenir la rentabilité à un niveau élevé', affirme le groupe suisse.



Malgré l'environnement de marché difficile, la direction de Geberit anticipe pour l'ensemble de l'année en cours, des revenus en monnaies locales 'au niveau de ceux de l'exercice précédent', ainsi qu'une marge d'EBITDA de l'ordre de 29%.





Valeurs associées GEBERIT 508,80 CHF Swiss EBS Stocks -3,67%