Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Geberit : en berne après son CA annuel Cercle Finance • 14/01/2021 à 15:30









(CercleFinance.com) - Geberit lâche plus de 4% à Zurich, après l'annonce par le fournisseur d'équipements sanitaires d'un chiffre d'affaires en baisse de 3,1% à près de 2,99 milliards de francs suisses, avec toutefois une hausse de 1,3% hors effets de changes. 'Aussi, il a été possible d'accroitre les ventes malgré la crise et de gagner des parts de marché', souligne la direction du groupe helvétique, qui indique attendre une marge de cash-flow opérationnel de l'ordre de 31% en 2020. Par ailleurs, Geberit annonce que son directeur financier et membre du directoire Roland Iff prendra sa retraite à la fin de 2021, après 17 années passées à ce poste. La recherche de son successeur a déjà commencé.

Valeurs associées GEBERIT Swiss EBS Stocks -3.61%