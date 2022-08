Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Geberit: délaissé après ses résultats semestriels information fournie par Cercle Finance • 18/08/2022 à 10:12









(CercleFinance.com) - Geberit recule de 4% à Zurich, après la publication par le fournisseur d'équipements sanitaire de ses comptes du premier semestre, d'où ressortent un bénéfice net en retrait de 12,5% à 402 millions de francs suisses, soit une marge de 20,8%.



Son cash-flow opérationnel a diminué de 10,4% à 561 millions de francs, soit une marge de 29% pour un chiffre d'affaires en croissance de 5,5% à 1,93 milliard (+11,3% hors effets de changes) 'dans un environnement toujours difficile'.



Pour l'ensemble de l'année en cours, la direction de Geberit anticipe une croissance 'dans le haut de la plage à un chiffre' de son chiffre d'affaires en monnaie locale, ainsi qu'une marge d'EBITDA de l'ordre de 28%.





