Geberit: délaissé après ses résultats à neuf mois

(CercleFinance.com) - Geberit perd près de 7% à Zurich, après l'annonce par le fabricant d'équipements sanitaires d'un bénéfice net en retrait de 17,1% à 541 millions de francs suisses pour les neuf premiers mois de 2022, ainsi que d'un cash-flow opérationnel en baisse de 14,2% à 767 millions.



Dans un 'environnement toujours exigeant', le groupe helvétique a vu son chiffre d'affaires augmenter de 1,4% à 2,72 milliards de francs, plombé par des effets de changes lourdement négatifs sans lesquels ses revenus ont progressé de 8,2%.



Pour l'ensemble de l'année en cours, Geberit anticipe une croissance des ses ventes en monnaies locales 'dans le milieu ou le haut de la plage à un chiffre', ainsi qu'une marge d'EBITDA de l'ordre de 27%.





