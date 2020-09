Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Geberit : début d'un programme de rachats d'actions Cercle Finance • 16/09/2020 à 10:40









(CercleFinance.com) - Geberit annonce que son programme de rachats d'actions annoncé le 10 mars commencera le 17 septembre. Sur une période maximale de deux ans, il portera sur jusqu'à 500 millions de francs suisses, ce qui correspond actuellement à approximativement 950.000 actions. Le fournisseur helvétique d'équipements sanitaires précise que les actions en question seront rachetées via une ligne de cotation séparée sur le SIX Swiss Exchange, avec pour objectif une réduction de son capital.

Valeurs associées GEBERIT SIX Swiss Exchange +1.06%