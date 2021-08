Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Geberit : croissance de 46% du résultat net semestriel information fournie par Cercle Finance • 19/08/2021 à 09:42









(CercleFinance.com) - Geberit cède 2% sur les premiers échanges à Zurich, après la publication d'un résultat net en croissance de 46,1% à 460 millions de francs suisses, ainsi que d'un cash-flow opérationnel en hausse de 35,5% à 626 millions au titre du premier semestre 2021. Le fabricant helvétique d'équipements sanitaires a vu son chiffre d'affaires augmenter de 24,9% à plus de 1,83 milliard de francs (+22,6% hors effets de changes), croissance soutenue toutefois par un effet de base lié à la pandémie de Covid-19. Pour l'ensemble de 2021, Geberit anticipe une croissance 'dans le bas de la plage à deux chiffres' de ses ventes hors effets de changes, ainsi qu'une marge d'EBITDA 'à la borne haute de sa fourchette-cible moyen terme allant de 28 à 30%'.

Valeurs associées GEBERIT Swiss EBS Stocks -2.43%