Geberit: bien orienté après son CA annuel

(CercleFinance.com) - Geberit avance de près de 2% à Zurich, après l'annonce par le fabricant d'équipements sanitaires d'un chiffre d'affaires annuel en repli de 2% à 3,39 milliards de francs suisses, mais en croissance de 4,8% en monnaies locales 'dans un environnement difficile'.



'Cette croissance a été tirée par de fortes hausses de prix de l'ordre de 9% et une progression vigoureuse des volumes au premier semestre', explique le groupe suisse, précisant que ces derniers ont profité de la constitution de stocks chez les grossistes.



Geberit confirme anticiper une marge d'EBITDA de l'ordre de 27% pour l'ensemble de l'année écoulée, et se dit convaincu de sa capacité à atteindre ses objectifs à moyen terme, dont une marge d'EBITDA moyenne de 28 à 30%.





