Geberit : baisse de près de 10% du CA semestriel

(CercleFinance.com) - Geberit fait part d'un chiffre d'affaires de 1468 millions de francs suisses au titre des six premiers mois de 2020, en baisse de 9,8% en données publiées et de 4,5% en données ajustées d'effets de changes. Le fabricant d'équipements sanitaires explique que sa performance a été impactée, outre les effets de changes négatifs, par la crise du Covid-19, en particulier au deuxième trimestre avec les restrictions imposées pour combattre l'épidémie. Du fait des incertitudes en cours, le groupe helvétique juge actuellement impossible de faire de prévision pour le secteur de la construction. Il s'estime toutefois bien positionné pour 'émerger plus fort de la crise économique globale'.

