Geberit : baisse de 4% du CA au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Geberit publie un chiffre d'affaires en retrait de 3,9% à 798 millions de francs suisses au titre des trois premiers mois de 2020, mais en progression de 1,5% en monnaies locales, et ce malgré l'impact du Covid-19 sur la deuxième quinzaine de mars. Le fabricant suisse de systèmes sanitaires souligne que du fait de la pandémie, des sites de construction ont été fermés dans plusieurs pays comme l'Italie, la France ou l'Espagne, mais que sa propre chaine logistique demeure intacte. Gebertit ajoute qu'il 'ne fera aucun compromis sur les fondamentaux ou ne prendra de mesures qui menaceraient la position actuelle ou le potentiel futur, par exemple en réduisant les budget ou efforts en recherche-développement'.

Valeurs associées GEBERIT SIX Swiss Exchange -0.40%