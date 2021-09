Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GEA Group : les prévisions d'un bureau d'analyses information fournie par Cercle Finance • 09/09/2021 à 17:25









(CercleFinance.com) - GEA va organiser fin septembre une réunion investisseurs (CMD). Dans l'ensemble, l'analyste s'attend à ce que la direction adopte un ton relativement optimiste, sans donner d'objectifs financiers. Le consensus prévoit actuellement des marges EBITDA de 14% en 2023E. ' GEA atteindra probablement le haut de la fourchette d'objectifs de marge pour 2022 (11,5%-13,5% de marge EBITDA). Nous nous attendons à ce que l'objectif de marge EBITDA pour 2026 soit de 14,5 % à 16,5 % (le point médian de cette fourchette correspondrait à une croissance moyenne du BPA de 8 % pour GEA en 2023-2026E) ' indique le bureau d'études. Credit Suisse conserve une note neutre sur le titre avec un objectif de 40 E. L'analyste estime qu'il est peu probable que les révisions à la hausse des prévisions se répètent sur l'année 2021 et 2022.

Valeurs associées GEA GROUP AG XETRA +0.50%