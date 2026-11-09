GEA engrange les commandes et divise les analystes

Le groupe industriel allemand ( 0,65 %, à 69,80 EUR) a publié lundi des résultats trimestriels en hausse et confirmé ses objectifs annuels. Les analystes saluent les commandes, mais divergent sur le potentiel de l'action.

GEA a enregistré au troisième trimestre 2026 des commandes de 1,65 milliard d'euros, en hausse de 20,3%, soutenues par de grands contrats et la demande dans la transformation laitière, les boissons et la pharmacie.

Le chiffre d'affaires du groupe industriel allemand progresse de 7%, à 1,46 milliard d'euros. L'EBITDA avant charges de restructuration augmente de 12,6%, à 260,9 millions, portant la marge à un record trimestriel de 17,9%. Le bénéfice net atteint 128,5 millions d'euros, en hausse de 6,4%.

"Nos clients investissent et font confiance aux technologies de GEA", a déclaré le directeur général Stefan Klebert lors du point d'activité. GEA confirme ses objectifs pour 2026 : une croissance organique des ventes de 6 à 8% et une marge d'EBITDA avant restructuration de 17 à 17,4%.

Des analystes partagés sur l'action

Face à ses résultats trimestriels, les analystes ne s'accordent pas sur le titre. UBS recommande l'achat, avec un objectif de 74 euros à douze mois. La banque suisse souligne que les commandes dépassent les attentes d'environ 10%, malgré des ventes et un EBITDA légèrement inférieurs au consensus. Elle envisage un relèvement d'environ 5% des prévisions de bénéfices du consensus pour 2027 et les années suivantes.

Mwb research reste également à l'achat, avec un objectif inchangé de 76 euros. Le carnet de commandes soutient les perspectives pour 2027. Le bureau d'études prévoit toutefois un recul des commandes au quatrième trimestre, face à une base de comparaison élevée. Il réduit de 1,6% ses estimations de bénéfice par action pour 2026 et 2027 en raison de charges financières plus importantes.

AlphaValue conseille au contraire de vendre, avec un objectif de 56,10 euros à six mois. Le bureau d'analyse souligne que les grands contrats, dont le rythme est irrégulier, expliquent l'essentiel de la surprise sur les commandes. Malgré le potentiel de la pharmacie, il juge la valorisation exigeante.

Enfin, DZ Bank affiche une recommandation "conserver". Selon la banque allemande, les grands contrats devraient soutenir les ventes en 2027 et, pour partie, en 2028, mais ces perspectives lui semblent déjà suffisamment intégrées dans le cours.

En milieu de journée lundi, le titre grapillait 0,65 %, à 69,80 EUR, portant sa progression depuis le début de l'année à 20,33%.